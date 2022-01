In Biblis gibt es am morgigen Sonntag, 9. Januar, von 11 bis 18 Uhr einen weiteren Impftermin in der Riedhalle, Lindenstraße 49, an. Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen (Booster) mit dem Impfstoffen Biontech und Moderna.

Impfen lassen können sich alle Personen ab zwölf Jahren. Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Eine

...