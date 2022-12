Am Adventsfeuer in Einhausen wurde das Friedenslicht verteilt

Das Friedenslicht ist in diesem Jahr auch nach Einhausen gekommen. Verteilt wird die in Betlehem entzündete Flamme in Deutschland durch die Pfadfinderorganisationen. Und so hatten Patricia Schumacher, Stefan Schumacher, Felix Langer und Felix Krampff, allesamt Mitglieder vom Einhäuser Pfadfinder-Stamm Georgsgiggel, auf den Weg nach Mainz gemacht, um beim Aussendungsgottesdienst im dortigen Dom

