Altpapiersammlung in Einhausen am Samstag

Einhausen. Am kommenden Samstag, 27. November, sammelt die Freiwillige Feuerwehr Einhausen wieder Altpapier. Die Feuerwehrangehörigen werden ab 9.30 Uhr in kleinen Gruppen im Ortsbereich unterwegs sein, um alle ausgedienten Papierbündel abzuholen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Gebinde in möglichst handlicher Größe rechtzeitig und gut sichtbar auf den Bürgersteigen bereitzulegen. Kartonagen können leider nur noch als Umverpackung von Zeitungen und anderen Papieren angenommen werden.

Seit November 1974 führt die Feuerwehr Einhausen regelmäßig Altpapiersammlungen durch. Allerdings decken die Erlöse nach Angaben der Wehr heute kaum noch die Kosten. Ob sich die Arbeit für die Feuerwehr tatsächlich gelohnt hat, wird sich zeigen, wenn die Endabrechnung für 2021 vorliegt. Erst dann werde entschieden, ob die vierteljährlichen Sammelaktionen auch im kommenden Jahr wieder angeboten werden. red