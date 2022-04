Aktionstag beim TC Einhausen

Einhausen. „Deutschland spielt Tennis“ heißt es am morgigen Sonntag wieder beim TC Einhausen auf der Clubanlage in der Wolfshecke. Alle Tennisinteressierten haben von 11 bis 15 Uhr auf dem Vereinsgelände die Möglichkeit, den Tennissport unter Anleitung des Vereinstrainers auszuprobieren. Das komplette Equipment wie Schläger und Bälle wird zur Verfügung gestellt. Es sind nur Sportschuhe mitzubringen. Am Aktionstag besteht auch die Möglichkeit, zu Sonderkonditionen eine vergünstigte Mitgliedschaft abzuschließen. red

