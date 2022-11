Akkordeonverein Darmstadt spielte in St. Michael

Einhausen. Am Abend vor dem 1. Advent hatte die katholische Kirchengemeinde St. Michael zur geistlichen Abendmusik eingeladen. Nach Einhausen gekommen war dazu der Akkordeon-Konzertverein 1936 Darmstadt unter der Leitung von Robert Girschik (Bild). Außerdem sang der Taizé-Chor unter der Leitung von Renate Spieß. Als Solisten waren die Flötistinnen Bettina Jehn und Jutta Schröder und die Sopranistin Monika Volk zu hören. An der Orgel spielten an diesem Abend Renate Spieß und Monika Volk. tn/Bild: Neu

