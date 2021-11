Adventskalender der katholischen Pfarrgemeinde in Einhausen wird wieder online präsentiert

Einhausen. Auch bei der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael hat man bereits jetzt die Adventszeit und das Weihnachtsfest im Blick. So laufen aktuell die Vorbereitungen für einen Online-Adventskalender. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Lebendige Adventskalender, bei dem es in der Vergangenheit vorweihnachtliche Aktionen an verschiedenen Stationen gab, im vergangenen Jahr kurzerhand ins Internet verlegt.

Das kam nach Angaben der Pfarrgemeinde gut an. Alle „Türchen“ waren besetzt. Dahinter befanden sich Beiträge von Mitgliedern der Pfarrgemeinde, aber auch von Menschen, die sich mit der Einhäuser Katholischen Kirche verbunden fühlen.

Die beiden Brüder Tobias und Jonas Rudig wollen für die Webseite www.St-Michael-Einhausen.de auch 2021 einen Online-Adventskalender erstellen. Dazu benötigen sie jedoch die Hilfe der Gemeindemitglieder und Einhäuser Bürger. In kleinen Filmen von etwa drei Minuten Länge soll ein Beitrag für jeden Tag des Advents erstellt werden, der dann am Wunschtag in der Zeit vom 1. bis 23. Dezember abrufbar sein wird. Die Filme müssen im Vorfeld rechtzeitig aufgenommen werden – entweder von den Teilnehmern der Aktion selbst. Nach Absprache können Tobias und Jonas Rudig auch bei der Erstellung der Beiträge unterstützen. Die Aufnahme kann entweder an einem passenden Ort der Pfarrei oder aber auch in den heimischen vier Wänden erstellt werden. Zu gehör bringen kann man beispielsweise ein Lied, Musik, eine Geschichte, ein Gebet, sogar ein Backrezept kann ein Beitrag sein. Interessenten können sich per E-Mail bei tobias.jonas@st-michael-einhausen.de anmelden oder im Pfarrbüro anrufen.

Auch die Tannenbaum-Verkaufsaktion wird es bei St. Michael wieder geben. Schon jetzt haben Interessenten die Gelegenheit, eine Weihnachtstanne aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz zu bestellen, informiert die Pfarrgemeinde . Die Nordmanntannen werden demnach frisch geschlagen in der Woche vor dem 4. Advent angeliefert. Die Besteller werden verständigt, wenn die Bäume eingetroffen sind. Sie sind in einem Netz verpackt und tragen ein Namensschild. Der Erlös der Aktion ist für die Pfarrgemeinde St. Michael bestimmt. Die Bestellung der Tannenbäume muss bis Sonntag, 12. Dezember 2021, im Pfarrbüro erfolgt sein.

Ebenfalls der Pfarrgemeinde zugute kommt der Erlös des Nikolaus-Verkaufs. St. Michael bietet auch in diesem Jahr im Pfarrbüro und nach den Gottesdiensten „Benefiz-Bischof-Nikoläuse“ zum Verkauf an – bestehend aus jeweils 60 Gramm Schokolade. red