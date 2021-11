Abendmusik in Einhausen vor dem ersten Advent

Einhausen. In St. Michael gibt es seit 1996 die Geistliche Abendmusik. Am Samstag vor dem ersten Advent feiert die Pfarrei um 18 Uhr die erste Eucharistiefeier im Advent. Dabei werden der Adventskranz mit den Kerzen und auch alle Kränze, die aus der Gemeinde mitgebracht werden, gesegnet. Um 19.05 Uhr beginnt die Geistliche Abendmusik mit dem Akkordeon-Konzertverein Darmstadt, dem Taizé-Chor St. Michael Einhausen, Sopranistin Monika Volk sowie den Flötistinnen Bettina Jehn und Jutta Schröder. An der Orgel spielt Renate Spieß. Es gilt die 3G-Regel.

