Ab morgen Kita-Notbetreuung

Einhausen. Ab dem morgigen Donnerstag, 29. April, öffnen auch die Einhäuser Kitas nur noch für eine Notbetreuung. Verantwortlich dafür sind die Vorgaben des neuen Infektionsschutzgesetzes („Notbremse“) für einen Corona-Inzidenzwert über 165.

Kinder können die Notbetreuung besuchen, wenn eine Betreuung nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann. Das ist etwa der Fall, wenn beide sorgeberechtigten Elternteile einer Erwerbstätigkeit oder einem Studium nachgehen müssen. Es muss eine Bescheinigung des Dienstherrn oder Arbeitgebers vorgelegt werden. Gleiches gilt für berufstätige oder studierende Alleinerziehende. Weitere Gründe sind, wenn eine Betreuung von den zuständigen Jugendämtern angeordnet wurde, wenn ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung besteht, oder, wenn im Einzelfall für Eltern und Kinder eine besondere Härte entstünde.

Einen Vordruck für die notwendige Arbeitgeberbescheinigung finden Eltern auf der Homepage der Gemeinde Einhausen (www.einhausen.de). Die ausgefüllten Unterlagen können Betroffene in den Betreuungseinrichtungen abgeben oder in digitaler Form an die E-Mail-Adresse kinderbetreuung@einhausen.de senden.

Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße unter den Wert von 165 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen, treten dort ab dem übernächsten Tag die Maßnahmen wieder außer Kraft. Die Notbremse endet spätestens am 30. Juni 2021.

Im Rathaus beantwortet das Team des Bereichs Kinderbetreuung unter der Rufnummer 06251-9602300 sowie der E-Mail-Adresse Kinderbetreuung@einhausen.de Fragen zum Thema.

Ortspolizei ohne Extraschichten

Wie im gesamten Kreis Bergstraße gilt in Einhausen seit dem gestrigen Dienstag auch die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Bis 24 Uhr ist es erlaubt, alleine zu joggen oder spazieren zu gehen. Laut Bürgermeister Helmut Glanzner wird das Ordnungsamt die Einhaltung der Vorschriften „punktuell überprüfen“. Abendliche Sonderschichten habe er für die Ortspolizisten jedoch nicht angeordnet. Bislang hätten sich die Einhäuser vorbildlich verhalten, ist der Rathauschef überzeugt. Ab 21 Uhr herrsche auf den Straßen der Weschnitzgemeinde ohnehin kein großer Betrieb mehr.

Im Gegensatz zum Lockdown im Frühjahr 2020 bleiben die Spielplätze geöffnet. „Ich finde es wichtig, dass die Kinder bei den frühlingshaften Temperaturen nach draußen können“, sagt Glanzner.

Ein schwieriges Thema seien Bestattungen und Hochzeiten. Bei Beerdigungen seien maximal 30 Trauergäste zugelassen. Kontrolliert werden müsse dies zunächst einmal durch den Bestatter, so Glanzner.

Bei Eheschließungen müsse der Standesbeamte die Anzahl der Gäste aufgrund der Räumlichkeiten festlegen. Im Trauzimmer des Rathauses können laut Helmut Glanzner maximal acht Personen zugelassen werden. Eine Trauung an einen anderen Ort oder nach draußen zu verlegen, sei zwar grundsätzlich möglich, aber mit hohen bürokratischen Hürden belegt. „Ein Trauraum muss für den Zweck gewidmet werden“, erklärt der Bürgermeister.