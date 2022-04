Auch die Einhäuser Feuerwehr war gestern bei einem Wohnungsbrand in Groß-Rohrheim im Einsatz. Eine 90 Jahre alte Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei berichtet, hörte der 63-jährige Sohn am Montag, als er gegen 12.50 Uhr nach Hause kam, den Alarm der Rauchmelder in dem Einfamilienhaus in der Rheinstraße. Beim Öffnen der Haustür

...