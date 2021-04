61-Jähriger erleidet Brandverletzungen bei Verpuffung

Einhausen. Vermutlich bei einer Verpuffung in einer Firmenhalle im Gewerbegebiet Nord hat ein 61-jähriger Mann am Freitagmittag schwere Brandverletzungen erlitten. Er wurde zunächst in einem Rettungswagen notärztlich versorgt und anschließend vom angeforderten Rettungshubschrauber „Christoph 53“ zur weiteren Behandlung in eine Klinik geflogen.

Gegen 13.20 Uhr war die Einhäuser Feuerwehr ausgerückt. In der herausgegebenen Alarmmeldung war zunächst von einem kleinen Feuer die Rede. „Wir sind zuerst von einem brennenden Pkw ausgegangen“, sagt Gemeindebrandinspektor Christoph Röll, der als Einsatzleiter vor Ort war. Als die 20 Brandschützer mit vier Fahrzeugen am Einsatzort in der Carl-Benz-Straße ankamen, war das Feuer jedoch bereits gelöscht. Wahrscheinlich mit einem Handfeuerlöscher. Das Gerät selbst stand noch in der Halle, das weiße Löschpulver hatte sich in dem Raum verteilt. Zur Ursache und zum Ablauf der von Christoph Röll vermuteten Verpuffung konnten gestern vor Ort weder die Feuerwehr noch die anwesenden Beamten der Polizeidirektion Heppenheim Angaben machen. „Die Ermittlungen laufen noch“, teilte die Pressestelle der Polizei im Nachgang auf Nachfrage mit.