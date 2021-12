2022 gibt es in Einhausen wieder den Schmöker-Pass

Einhausen. Ab Januar können in der Öffentlichen Bücherei wieder fleißig Stempel gesammelt werden. Der bei den jungen Lesern beliebte Schmöker-Pass, der 2021 durch die vorübergehende coronabedingte Schließung der Bücherei ausgesetzt werden musste, wird ab Anfang nächsten Jahres wieder verteilt.

Junge Leser, die sich mindestens einmal im Monat ein Buch ausleihen, bekommen einen Stempel in das betreffende Feld. Diese Regel gilt auch für Bücher, die online bestellt und in der Bücherei nur abgeholt werden. In diesem Fall wird der Schmöker-Pass beim Vorzeigen des Passes beim Abholen an der Ausleihtheke gestempelt. „Wer zum Jahresende mindestens zehn Stempel gesammelt hat, bekommt eine Belohnung fürs fleißige Schmökern“, verspricht die Bücherei.

Wer sein neunteiliges Bücherei-Puzzle – das den Schmöker-Pass 2021 ab Mai ersetzt hatte – zusammengesetzt und ausgemalt hat, kann dieses Ende Januar in der Bücherei abgeben, damit es eine kleine Ausstellung mit den Kunstwerken geben kann. red