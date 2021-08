109 Sänger-Jubilare werden geehrt

Einhausen/Bergstraße. 109 Sänger-Jubilare aus 45 Vereinen werden am kommenden Sonntag in der Einhäuser Mehrzweckhalle von Landrat Christian Engelhardt geehrt. Teilnehmen werden Mitglieder des Sängerkreises Bergstraße, des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald und des Sängerkreises Neckartal, der sich jedoch zum 31. Dezember 2020 aufgelöst hat.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die traditionelle Ehrungsveranstaltung im vergangenen Jahr nicht stattfinden, so dass in diesem Jahr die Jubilarinnen und Jubilare aus 2020 sowie aus 2021 gewürdigt werden, die zwischen 50 und 75 Jahren aktiv in ihren Vereinen mitsingen.

Der örtliche Gesangverein Liederkranz sollte anlässlich seines 175-Jahre-Jubliläums bereits 2020 Gastgeber sein. Mit einem Jahr Verspätung werden die Einhäuser Sänger am Samstag beim Aufbau für die Veranstaltung aktiv sein und am Sonntag auch ihre Stimmen erklingen lassen. red