Zwischen Vergangenheit und Zukunft in einem Raum ohne Tür

Bensheim. „möwe.live“ ist nun schon das zweite Theaterstück, das von den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern um Cosmea Spelleken auf den Bildschirm gebracht wird. Schon 2020 inszenierte das Theaterkollektiv „punktlive“ Goethes Briefroman „Die Leiden des jungen Werther“. Vorlage für dieses Stück ist in diesem Fall aber nicht Goethe, sondern Anton Tschechow mit seinem Drama „Die Möwe“. Allerdings ist auch diese Inszenierung explizit für den digitalen Raum gestaltet. Vor, während und nach der Aufführung haben die Zuschauer die Möglichkeit, mit den Figuren über Facebook, Twitter, Instagram und co. in Kontakt zu treten.

Die Inszenierung handelt von Einsamkeit, Sehnsucht und dem Scheitern, sich ehrlich mitzuteilen. In einer zweistündigen Vorstellung können die Zuschauer die drei Protagonisten Kostja Treplejow (Nils Hohenhövel), Nina Sarajetschnaja (Klara Wördemann) und Mascha Schwamrajew (Jonny Hoff) live dabei verfolgen, wie sie WhatsApp Nachrichten verfassen, durch die Social Media Accounts ihrer Freunde und Verwandten stöbern oder Gespräche über Zoom führen. Immer wieder werden die Szenen aus der Gegenwart durch Einschübe aus Boris Trigorins (Janning Kahnert) Video-Tagebuch, dem Freund von Kostjas Mutter Arkadina (Ulrike Arnold), unterbrochen, das Momente aus dem vergangenen Sommer zeigt.

Dieser vergangene Sommer ist für die drei Protagonisten Kostja, Nina und Mascha nichts mehr als eine ferne Erinnerung. Seit diesem Sommer haben sich die Wege der drei getrennt. Einzig Social Media gibt ihnen Einsicht in die Leben der Anderen. Kostja, ein erfolgreicher Nachwuchskünstler, Nina, eine Schauspielerin in den Startlöchern, und Mascha, ein werdender Vater. Aber der Schein trügt. Nichts in dem Leben der drei Protagonisten ist perfekt.

Schon in der ersten Szene des Stückes wird dies angedeutet. Eine Möwe liegt tot am Wegrand. Ein Symbol, dessen Interpretation dem Zuschauer selbst überlassen ist. Steht die Möwe vielleicht für Kostjas Leben, der sich nichts weiter wünscht, als loszulassen, frei zu sein und zu fliegen? Oder für eine bevorstehende negative Veränderung der Situation? Auf diesem Konzept der Eigeninterpretation beruht auch der Rest der Inszenierung. So sind durch die Handlung immer wieder Hinweise versteckt, die auf zukünftige Geschehnisse hindeuten. Es liegt allein am Zuschauer, diese zu finden. Ein komplexes Detektivspiel für Theaterliebhaber.

Kleine Details in Form von Desktop-Hintergründen, offenen Seitentabs, Notizen oder gelöschten Nachrichten sind es, die so viel über die Figuren verraten. Ganz nach dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ bekommt der Zuschauer das Gefühl, jeden Moment selbst in die Handlung eingreifen zu können. Ein einfacher Klick mit der eigenen Computermaus, um das WhatsApp-Fenster zu schließen oder doch einen eigenen Instagram-Post verfassen? Eine Verführung der anderen Art. Gleichzeitig wirft es aber auch Fragen auf. „Hätte ich die Nachricht abgeschickt?“ oder „Was wäre, wenn er diese Nachricht nicht gelöscht hätte?“, sind einige davon. Der Bildschirm scheint keine Wand zwischen Zuschauer und Theaterfigur zu sein, sondern eine Brücke. So viele unausgesprochene Worte fliegen durch den digitalen Raum und halten die Zuschauer vor ihren Bildschirmen gefangen.

Vier Wände, eine Tür und doch kein Entkommen. So geht es auch Kostja. Gefesselt von seinem eigenen Theaterstück sitzt er in seinem Zimmer und schreibt. Akt 4, Szene 3. Eine männliche Person, T., liegt auf seinem Bett. Das Berliner Appartement ist dunkel. Nur das Licht seines Handys spendet ihm Licht, bis er seine Nachttischlampe anschaltet. Eine melancholische Melodie tönt aus seiner Stereoanlage. Wenige Szenen später sieht der Zuschauer diese Szene inszeniert. Kostja schaltet die Musik sein, dann wechselt die Szene. Genau wie sein Theaterstück schafft er es nicht über den vierten Akt hinaus.

Mit „möwe.live“ schafft Cosmea Spelleken eine neue Form von Theater. Das Stück verbindet Film mit Theater und Fiktion mit Realität. Es spielt mit Kontrasten. Die harmonischen Erinnerungen des Sommerurlaubs in Frankreich, wo alles noch so perfekt zu sein schien, werden der harten Gegenwart gegenübergestellt. Es wirft Fragen auf, übt Kritik am Verhalten der Gesellschaft und bietet einen neuen Blick auf Theater. Aber am Ende der Vorstellung kommt es nicht auf alte oder neue Formen von Theater an, sondern lediglich auf die Geschichte, die erzählt wird und die ist mehr als nur wert, gesehen zu werden.

Louisa Rusch, AKG Bensheim