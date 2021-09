Nach dem Abstecher in die östliche Gemarkung führte die letzte Themenwanderung des Auerbacher Kur- und Verkehrsvereins am Montag in den Bereich westlich der Bahnlinie. Unter dem Motto „Auerbach gestern, heute und morgen“ informierte Vorstandsmitglied Ralph Stühling die zehnköpfige Gruppe über die Entwicklung der Gewerbegebiete und kommende Vorhaben auf Auerbacher Terrain.

Vom 1851

...