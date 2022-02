Zwillinge aus Mohács sind wohlauf

Bensheim. Seit dem Hilferuf aus Mohács ist weit über ein Jahr vergangen. Damals, Anfang November 2020, richtete der Mohácser Kulturattaché Gyuri Lehel eine Bitte an seine Bensheimer Freunde, wenn möglich Babykleidung zu sammeln, da ein junges, mittelloses Ehepaar in Mohács im Dezember Zwillinge erwarte, das nötige Geld für eine Erstausstattung an Babykleidung und Utensilien des täglichen Bedarfs aber fehle.

Der deutsch-ungarische Freundeskreis Bensheim-Mohács wurde damals sofort aktiv, und nachdem die Bitte an die Mitglieder weitergegeben wurde, machte sich eine Welle der Hilfsbereitschaft in Bensheim und Heppenheim breit, so dass die Ausstattung für zwei Babys mehr als erreicht wurde. Freundeskreis-Mitglied Heike Kamuff kaufte sogar nagelneue Babykleidung und spendete sie für die künftigen Erdenbürger.

Ursprünglich war geplant, die Ausstattung bei der traditionellen Nikolausfahrt in Bensheims ungarische Partnerstadt mitzunehmen. Aber schon 2020 machte Corona einen Strich durch die Rechnung. So wurden insgesamt 23 Kilogramm an Babykleidung und wichtigen Utensilien mit der Post nach Mohács geschickt. Zum Glück rechtzeitig, denn die beiden Mädchen kamen früher als erwartet, dann schon im November.

Die jungen Damen Szimonetta und Leonetta sind wohlauf, wachsen und entwickeln sich prächtig und sind vor allem kerngesund, wie die Mutter in der vergangenen Woche in einem Brief mitteilte und dazu ein Bild ihrer beiden Töchter beilegte – mit einem großen Dankeschön an alle Bensheimer, die auch im Jahr 2021 wieder gespendet hatten. Die Mutter der Zwillingsmädchen konnte auch berichten, dass ihr Mann endlich wieder Arbeit gefunden hat. Er arbeitet in einem kleinen Betrieb in Mohács, der landwirtschaftliche Geräte repariert, so dass die Familie wieder ein einigermaßen Einkommen hat.

Kosten für das Krankenhaus

Ebenfalls ein großes Dankeschön kam von Familie Erös aus Mohács, die eine mehrfach schwerstbehinderte zehnjährige Tochter hat und die Kosten für Medikamente und Krankenhausaufenthalte nicht aufbringen kann. Der Freundeskreis und der Bensheimer Unternehmer Werner Schilling haben in der Vergangenheit schon mehrfach Geld gespendet, ebenso die Heppenheimer St. Vinzenz-Stiftung. Jetzt haben das Lorscher Ehepaar Monika und Seppl Diehl, das Ehepaar Antje und Willi Schobel, Matthias Laux, Brigitte Sandes und Sigi Müller, alle Mitglieder im Freundeskreis, ebenfalls großzügig gespendet, so dass die Versorgung des Kindes für dieses Jahr gesichert ist. Die Mutter, Tiborné Erös, schrieb einen großen Brief und bedankte sich ganz herzlich für die Spenden, weil sie jetzt „wieder Licht am Ende des Tunnels“ sieht.

Ebenfalls, wie in jedem Jahr, wurden die drei deutschsprachigen Mohácser Kindergärten sowie das Behindertenheim Pándy Kálman finanziell unterstützt. Da der Freundeskreis erneut, coronabedingt, nicht nach Mohács fahren konnte, wurden die Geldspenden auf ein Konto des Mohácser Rathauses überwiesen. Vizebürgermeister Áron Cserdi verteilte dann die Spenden an das Behindertenheim sowie an die Kindergärten Park, Rokus und Szölöhegy. mül

