Zweites Konzert der Orgelwochen

Bensheim. Am Donnerstag (9.) um 20 Uhr spielt Konja Voll in der Michaelskirche ein Konzert im Rahmen der Bensheimer Orgelwochen. Zu hören sind Werke von Johann Sebastian Bach und César Franck. Der deutsche Barockmeister und der französische Romantiker haben völlig unterschiedliche Musik geschaffen, aber es gibt auch eine Fülle von Bezügen zwischen den beiden Komponisten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tickets an der Abendkasse

So sind die ersten Töne von Bachs großem a-moll-Präludium quasi identisch mit dem Anfang von Francks vielleicht schönstem Orgelwerk, dem Choral a-moll. Diese beiden Werke rahmen das Konzert. Weitere gespielte Stücke sind das eingängige „Prelude, Fugue und Variation“ von César Franck und die drei äußerst unterschiedlichen Choralbearbeitungen eines Chorals von Martin Luther, „Dies sind die heilgen zehn Gebot“, durch Johann Sebastian Bach.

Geimpft, genesen, getestet

Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich, Zugang ist nur für Getestete, Geimpfte und Genesene möglich. Auch in den kommenden drei Wochen finden jeweils donnerstags Konzerte der Bensheimer Orgelwochen in der Michaelskirche statt. red