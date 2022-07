In wenigen Tagen ist es so weit – am Freitagabend hebt sich im Auerbacher Kronepark der Vorhang für das zweite Europa-Filmfest. Von 29. Juli bis zum 7. August werden auf einer großen aufblasbaren Leinwand insgesamt zehn Filme aus sieben verschiedenen Ländern gezeigt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Sommer geht das Festival jetzt in die zweite Runde. Mit im Boot sind wieder die

...