In Wilmshausen geht Ortsvorsteher Tobias Kindinger in seine zweite Amtszeit. In der konstituierenden Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen erfolgte seine Bestätigung im Amt ebenso einstimmig wie die Wahl seiner Stellvertreterinnen Kerstin Müller und Heike Schäfer. Zusammen mit Ulrich Krauß sind sie die vier Mitglieder, die schon im vorherigen Ortsbeirat aktiv waren.

Neu

...