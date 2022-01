ZweisprachigeVorlesestunde

Bensheim. Am Donnerstag (27.) sind Kinder ab drei Jahren um 15.30 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen: Lesepate Jürgen Breustedt liest „Der Löwe in dir“ – eine wunderbare Geschichte zum Mut machen vom Bestseller-Duo Rachel Bright und Jim Field.

„Klein zu sein ist nicht immer einfach. Wer könnte das besser wissen als die Maus? Man wird vergessen, übersehen und geschubst. Doch eines Tages hat die Maus die Nase voll. Wenn sie doch nur so brüllen könnte wie der Löwe, dann würde ihr das nicht mehr passieren. Sie fasst all ihren Mut zusammen und beschließt, den mächtigen Löwen zu besuchen. Denn wer könnte ihr das Brüllen besser beibringen als der Löwe höchstpersönlich? Am Ende ihrer abenteuerlichen Reise macht die Maus eine Entdeckung: Man muss gar nicht groß und stark sein, um seine eigene Stimme zu finden.“ Die Geschichte wird abwechselnd in Englisch und Deutsch gelesen.

Anmeldung vor Ort

Der Besuch der Veranstaltung ist nach direkter Anmeldung vor Ort möglich. Da die Anzahl der Gäste begrenzt ist, bittet die Stadtbibliothek um maximal eine Begleitperson pro Kind. Der Eintritt ist frei. Ab schulpflichtigem Alter ist die Einhaltung des aktuell gültigen Hygienekonzeptes erforderlich.

Weitere Infos, das Hygienekonzept und den Flyer mit weiteren Vorlese-Terminen gibt es in der Stadtbibliothek Bensheim (Beauner Platz 3), online unter www.stadtkultur-bensheim.de oder auf der Facebook-Seite @Stadtkultur.Bensheim. ps