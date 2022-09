Zweimal Renneisen im Parktheater

Bensheim. Unter dem Motto „Lasst und zusammenrücken und feiern“ lädt der Bensheimer Schauspieler im Oktober zu zwei Veranstaltungen ins Parktheater ein, mit denen er zwei besondere Jubiläen begehen möchte: zum einen das 30-jährige Bestehen der Walter Renneisen Gastspiele, zum anderen das 60-jährige Bühnenjubiläum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr, ist Walter Renneisen in „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind zu sehen. Der „Kontrabass“ ist der am meisten gespielte Theatermonolog auf deutschen Bühnen. Es ist das Solo eines Musikers, der darunter leidet, dass er solo ist und nie ein Solo hat. Walter Renneisen präsentiert den Musiker nicht als Meister, sondern als tragikomisches Opfer seines Instruments.

Sein 60-jähriges Bühnenjubiläum feiert Walter Renneisen mit zwei Auftritten im Bensheimer Parktheater. © Funck

1992 – vor 30 Jahren – ging Renneisen damit zum ersten Mal für 20 Aufführungen auf Tournee im deutschsprachigen Raum. Das war die „Geburt“ der Walter Renneisen Gastspiele. Viele andere Stücke kamen im Lauf der Jahre hinzu. Mittlerweile hat er den „Kontrabass“ weit über 1000 Mal gespielt.

Mehr zum Thema KulTour Pralles Programm mit Enjoy Jazz, Bülent Ceylan, Jethro Tull oder Söhne Mannheims Piano Mehr erfahren

„Hessisch für Hessen und Nicht-Hessen“ heißt es dann am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr. Walter Renneisen begrüßt im Parktheater die Band Sigi’s Jazz Men und Gäste aus der Bigband des Hessischen Rundfunks. Renneisen, seit 60 Jahren auf der Bühne zu Hause, preisgekrönt – unter anderem mit dem Grimme-Preis, dem hessischen Verdienstorden, dem Bundesverdienstkreuz und dem Rheingau Musik-Preis –, hat sich für diesen Abend wieder einmal mit der hessischen Mundart angelegt: Es geht wieder um alles, was den Hessen ausmacht.

Mit der Dixieland-Band

Doch was wäre bei Renneisen ein Abend ohne selbst gemachte Musik. Diesmal holt er sich Verstärkung mit der Dixieland-Band Sigi’s Jazz Men, die ausschließlich aus Berufsmusikern besteht und als Gäste zwei Solisten aus der Bigband des Hessischen Rundfunks: Tony Lakatos, Saxofon, und Paul Lanzerath, Trompete. Zwei Musiker von Weltklasse. Im Anschluss an die Vorstellung kann auch getanzt werden. red