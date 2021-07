Zweimal Erstkommunion am Wochenende in der Stadtkirche Sankt Georg

Bensheim. Am Wochenende hatte die Pfarrei Sankt Georg mehrfach Grund zu feiern. Neben der Firmung am Sonntag feierten am Samstag noch zwei Kommuniongruppen ihre Erstkommunion.

Fünf Kinder feierten am Vormittag unter dem Motto „Gott, mein Herz ist bereit“ und freuten sich gemeinsam mit ihren Familien, dass Jesus sie an seinen Tisch eingeladen hat, um gemeinsam Mahl zu halten. Am Nachmittag hieß es dann „Komm, wir finden einen Schatz“ für drei weitere Kommunionkinder, die sich schon Ende 2019 auf den Weg der Erstkommunionvorbereitung gemacht hatten. Umso größer war nun die Freude bei diesen Kindern, Jesus als ganz besonderen Schatz in Gestalt eines kleinen Stückchen Brotes in Händen zu halten.

Auch wenn es in diesem Jahr nur eingeschränkt möglich war, das Fest der Erstkommunion zu feiern, waren die sehr persönlichen Gottesdienste, die Pfarrer Thomas Catta und Gemeindereferentin Sabine Eberle mit den Kommuniongruppen in der Stadtkirche gefeiert haben, für alle ein besonderer und berührender Moment, der noch lange nachklingen wird – auch dank der Musik durch die Kinderkantorei unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop. red/Bilder: Neu