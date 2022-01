Zwei Vorträge und eine spannende Lesung

Auerbach. Der Auerbacher Synagogenverein charakterisiert sein neues Programm als „zurückhaltend, aber zuversichtlich“. Die Pandemie hat es auch in der stets gut besuchten Synagoge in der Bachgasse still werden lassen. Ab Ende Februar soll sich das ändern, das Programm bis April steht fest.

Los geht es am 22. Februar, 19 Uhr, mit einer Lesung von Esther Schapira und Georg M. Hafner. Die beiden bekannten Autoren und Fernsehjournalisten lesen aus ihrem aktualisierten Buch „Israel ist an allem schuld – warum der Judenstaat so gehasst wird“. Sie schreiben dazu: In Deutschland wird regelmäßig gegen Israel demonstriert, Parolen wie „Kindermörder Israel“ sind an der Tagesordnung. Kein Land der Welt polarisiert so sehr wie der 1948 gegründete Staat. Viele schimpfen über Israel und am Ende kommt der Satz „. . . aber man darf ja nichts sagen.“

Die preisgekrönten Journalisten sagen dazu: „Es gibt kein Tabu, Israel zu kritisieren. Das wirkliche Tabu ist es, sich zu Israel zu bekennen.“ Die Lesung aus ihrer Streitschrift verheißt eine interessante Diskussion mit dem Publikum.

Um das KZ Osthofen und die jüdischen Häftlinge aus Auerbach dreht sich der Vortrag von Fabian Meyer am 23. März, 19 Uhr. Der Mitarbeiter der Gedenkstätte Osthofen wird über die Geschichte des Konzentrationslagers in der Nähe von Worms berichten und dabei auf die Schicksale der dort gefangenen Auerbacher Juden eingehen.

1933 errichtete der damalige „Volksstaat Hessen“ mit Osthofen eines der ersten Lager. Anfänglich für politische Häftlinge gedacht, kamen bald jüdische Gefangene hinzu, die von der SS-Wachmannschaft besonders schlecht behandelt wurden.

„Als die höheren Töchter verschwanden“ – unter diesem Titel steht der Vortrag am 26. April, 19 Uhr, von Magdiel Ponce. Die ehemalige Höhere Töchterschule, das heutige Goethe-Gymnasium Bensheim, hat wie berichtet ein groß angelegtes Projekt zur Geschichte ihrer ehemaligen jüdischen Schülerinnen im Nationalsozialismus initiiert.

Die Gymnasiasten erforschen und rekonstruieren Biografien, um Stolpersteine für diese Menschen verlegen zu können. Sie suchten und fanden 22 jüdische Schülerinnen. Die Abiturientin Magdiel Ponce wird sich in ihrem Vortrag auf Gertrud Bendheim konzentrieren. Aber ebenso von dem spannenden Projekt berichten.

Die Veranstaltung ist Teil einer neuen Initiative des Auerbacher Synagogenvereins, stärker junge Menschen für seine Arbeit zu interessieren. Führungen durch die Synagoge für Schulklassen stehen bereits im Kalender, Größeres soll im Frühjahr spruchreif sein.

Nach dem Tod der ehemaligen Vorsitzenden Dr. Angelika Köster-Loßack hatte sich der Verein im Herbst 2021 neu organisiert und gerade mit viel Schwung Veranstaltungen geplant, als die dritte Corona-Welle alles ausbremste. Einzig die traditionelle Gedenkveranstaltung am 10. November auf dem Platz der ehemaligen Bensheimer Synagoge wurde noch gemeinsam mit der Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger durchgeführt.

Zwei Gebetbücher als Geschenk

Doch gibt es auch Erfreuliches zu berichten, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Sommer bekam der Synagogenverein ein überraschendes Geschenk. Susan Hills, deren Vorfahren 1937 in die USA emigrieren konnten, überreichte dem Verein zwei jüdische Gebetbücher. Ihre Mutter Hedwig Heyum, geborene Rothschild, und ihre Großeltern hatten die Bücher in der Auerbacher Synagoge benutzt. Sie erhielten in der Ausstellungsvitrine auf der Frauenempore einen würdigen Platz.

Im Fundus der Synagoge liegt neuerdings eine detaillierte Flurkarte des Alsbacher Judenfriedhofs, in ihr sind alle Gräber der dort bestatteten Auerbacher Juden eingetragen. Das Vereinsmitglied Hannelore Volk hat sie in langer Kleinarbeit angefertigt. Diese und andere Dokumente sind auf Anfrage – und wenn wieder regelmäßig geöffnet werden kann – zu besichtigen. red