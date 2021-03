Bensheim. Ein 18-Jähriger und ein 15 Jahre alter Junge sind dringend tatverdächtig, am vergangenen Wochenende einen Baucontainer in Brand gesetzt und drei Fahrzeuge auf einem Firmengrundstück am verlängerten Brückweg beschädigt zu haben. Das teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Montagnachmittag mit. Die angerichteten Schäden bewegen sich im fünfstelligen Bereich. 60 Feuerwehrleute aus Auerbach, Hochstädten und Bensheim waren im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Scheune zu verhindern. Das gelang, der Container brannte jedoch aus.

Die Ermittler kamen dem Duo auf die Spur, weil im Internet Handyaufnahmen vom Vorfall eingestellt worden sind. Noch am Sonntag wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die elterlichen Wohnanschriften aufgesucht. Dabei wurden Beweismittel wie Handys und mögliche Tatkleidung sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden.

Im Zuge der Ermittlungen wird laut Polizei auch von der AG Nibelungen überprüft, inwieweit die zwei Tatverdächtigen mit den drei Autobränden vom 19. Februar (wir haben berichtet) in Verbindung stehen könnten.

