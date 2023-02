Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der A 5 bei Bensheim

Bensheim. Bei einem Unfall auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Bensheim und Heppenheim wurden am Samstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein Mann aus dem Main-Taunus-Kreis mit seinem Pkw auf dem linken Fahrstreifen, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte das Auto gegen ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden durch Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und für die Aufräumarbeiten wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Bensheim abgeleitet. Es kam dabei zu einem längeren Rückstau. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen.

