Zwei neue vierbeinige Helfer beim DRK

Bensheim. Die erste Hürde ist geschafft. Aruba und Hope habe den ersten Schritt zum einsatzfähigen Rettungshund erfolgreich absolviert. Insgesamt 15 Hunde wurden auf ihr Wesen und ihre Eignung zum Rettungshund überprüft.

Sie wurden von zwei Prüferinnen aus Marburg und Taunusstein dahingehend beurteilt, ob sie mit fremden Menschen spielen wollen und verträglich mit anderen Hunden sind. „Spieltrieb und ein freundliches, aufgeschlossenes Wesen sind die Basis für die Ausbildung zum Rettungshund“, so der Leiter der Bensheimer Rotkreuzstaffel Gerd Thiemann.

Die Holländische Schäferhündin Aruba hat bereits eine ausgebildete Hundeführerin zum Frauchen, die mit Cisco schon einen Holländischen Schäferhund im Einsatz führt. Cisco war gleich bei seinem ersten Einsatz mit der vor zwei Jahren völlig unerfahrenen Christina Sonntag fündig geworden und konnte einer suizidgefährdeten Person das Leben retten. Nun soll Aruba dem erfolgreichen Rüden folgen und ebenfalls Rettungshund werden. Dabei zeigte sich die gerade einmal einjährige Hündin voll motiviert und auch von optischen und akustischen Reizen vollkommen unbeeindruckt.

Ein ganz anderer Typ Hund ist Hope, die fast zweijährige Bernhardiner-Mix-Hündin. Sie ist schon allein 20 Kilo schwerer als Aruba, kam erst mit einem Jahr in die Staffel und wurde auch nicht gezielt für die Rettungshundearbeit angeschafft. Auch sie ist sehr talentiert und im Wesen ebenfalls selbstsicher und ausgeglichen. Christopher Biebl ist im Herbst gerade erst 18 Jahre alt geworden, aber „Hope und er wachsen mit ihren Aufgaben und sind nach knapp einem Jahr in der Staffel schon ein richtig gutes Team geworden“, so Judith Grön, eine der Ausbilderinnen der Bensheimer Rettungshundestaffel.

Dass die Veranstaltung genehmigt und durchgeführt werden konnte, lag an dem schlüssigen Hygienekonzept, schreibt das Bensheimer DRK. Alle Personen vor Ort wurden zunächst mittels Schnelltest von medizinischem Fachpersonal getestet – und natürlich sei auch der Abstand eingehalten worden. Die Veranstaltung fand durchgängig draußen statt, und trotz gemeldeten Regens blieb es während der Veranstaltung weitgehend trocken.

Die Bensheimer Staffel verfügt zurzeit über sieben geprüfte und damit einsatzfähige Flächensuchhunde und einen Trümmersuchhund. Die Gruppe arbeitet gut zusammen und kann auch noch das eine oder andere Team in die Staffel aufnehmen. red

