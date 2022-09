Zwei neue Packstationen

Bensheim. Die Deutsche Post hat zwei zusätzliche Packstationen in Bensheim in Betrieb genommen. Die beiden neuen Stationen werden über Solarenergie versorgt, stehen im Berliner Ring 100 (Obi) und in der Darmstädter Straße 160 (Lidl) in Auerbach ab sofort zur Verfügung.

Nach den Stationen in der Schwanheimer Straße 23, Wormser Straße 16, Dammstraße 78, Wilhelmstraße 160, im Berliner Ring 159 und Am Junkergarten 17 in Schwanheim sind dies die DHL-Packstationen Nummer sieben und acht für Bensheim.

In Deutschland stehen Postkunden momentan über 10 000 Automaten für den Paketversand und -empfang zur Verfügung. Bis Ende 2023 will das Unternehmen nach eigenen Angaben die Zahl auf dann rund 15 000 Packstationen deutschlandweit erhöhen.

Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Postkunden die DHL-Paket-App. Diese bietet einen scanbaren Abholcode für den Paketempfang an der Station. red