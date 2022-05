Zwei neue Ehrenmitglieder bei den Kleingärtnern

Bensheim. Anfang Mai konnte der Kleingärtnerverein Bensheim wieder seine satzungsgemäße Jahreshauptversammlung im Vereinsheim der Kleingärtner im Landgasthof zu den Kleingärten abhalten. Im Jahr 2021 musste die Versammlung wegen Corona ausfallen.

Der Vorsitzende Lothar Siegl begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder. Der Kleingärtnerverein Bensheim hat zurzeit 134 Mitglieder. Bewirtschaftet werden 106 Parzellen. Im Jahr 2020 gab es zehn und 2021 vier Pächterwechsel.

Zum Ehrenmitglied wegen besonderer Verdienste auch beim Aufbau des neuen Vereinsheims 2010 wurde Milan (Emil) Jarz ernannt, sowie Erwin Freitag, der für die Spenglerarbeiten zuständig war.

Nach seinem Tätigkeitsbericht über die vergangenen beiden Geschäftsjahre bat der Vorsitzende die anwesenden Mitglieder, ihre Parzellen in einem ordentlich gepflegten Zustand zu halten, um das Gesamtbild der Kleingartenanlage ansehnlich darzustellen. Im Jahr 2020 wurde die Brunnenanlage von einer Fachfirma erneuert.

Vereinsrechnerin Margarethe Jarz informierte die Mitglieder ausführlich über die finanzielle Situation des Vereins und trug den Kassenbericht aus den Jahren 2020/2021 detailliert vor. Kassenprüferin Gisela Schader bescheinigte eine einwandfreie, korrekte Buchführung und beantragte von den anwesenden Mitgliedern die Entlastung des Vorstandes.

In diesem Jahr standen Neuwahlen an. Vorsitzender Lothar Siegl, Stellvertreter Christian Höcker und Rechnerin Margarethe Jarz wurden in ihrem Amt bestätigt. Marion Gierschke wurde zur Schriftführerin gewählt.

Nachdem in den Jahren 2020/2021 das Sommerfest ausfallen musste, plant der Verein in diesem Jahr wieder am letzten Wochenende im Juli ein Sommerfest. red