Bensheim. Eine Frau und ein Mann sind mit Messerstichen in Bensheim verletzt worden. Polizisten fanden einen verletzten 36-Jährigen am Donnerstagmorgen vor einer Wohnung am Marktplatz, wie die Polizei mitteilte. Eine 37 Jahre alte Frau war in der Wohnung und hatte wie der Mann Stichverletzungen erlitten. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt. Über die Schwere ihrer Verletzungen gab es noch keine Angaben. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

