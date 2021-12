Zwei Männer nach Messerangriff in Bensheim verletzt

Bensheim. In der Nacht auf Donnerstag gegen 3 Uhr verletzte im Bereich der Darmstädter Straße ein 27 Jahre alter Mann einen 21-Jährigen mit einem Messer. Das Tatgeschehen verlagerte sich laut Polizei im weiteren Verlauf in eine nahe gelegene Shisha-Bar. Dort schritt ein weiterer ebenfalls 21 Jahre alter Mann ein, der daraufhin auch verletzt wurde.

Der Verdächtige flüchtete zunächst, konnte jedoch noch in der Nacht im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Die genauen Hintergründe zur Tat sind noch nicht abschließend geklärt. Die beiden 21-Jährigen erlitten Schnittwunden, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten.

Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen.

