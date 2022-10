Zwei Lenkräder in Bensheim ausgebaut

Bensheim. Zwei in der Melibokusstraße und in der Mierendorffstraße geparkte BMW gerieten vermutlich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag in das Visier von Kriminellen.

Die Täter zerstörten zunächst Scheiben der Autos, bauten anschließend die Lenkräder aus und entwendeten diese. Zudem erbeuteten die Unbekannte nach Angaben der Polizei aus einem der Fahrzeuge noch eine Lederjacke.

Hinweise zu den Autoaufbrüchen nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. pol