Zwei Ladendiebe in Bensheim festgenommen

Bensheim. Zwei 18 und 19 Jahre alte Männer wurden am Samstagnachmittag (21.) von Polizeistreifen in Bensheim vorläufig festgenommen, nachdem sie aus einem Drogeriemarkt in der Fabrikstraße mehrere Parfümflaschen gestohlen haben sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Duo fiel Mitarbeitern und Kunden gegen 17.30 Uhr auf, nachdem sie sich verdächtig im Laden verhielten und in der Folge mehrere Parfümflaschen aus einem Regal direkt in den eigenen Taschen packten, wie die Polizei berichtet. Als sie den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierten, stellte sich eine Mitarbeiterin in den Weg. Die Frau wurde durch einen Schubs zur Seite geschoben, so dass einer der Männer aus dem Geschäft flüchten konnten. Die herbeigeeilten Polizeistreifen konnten jedoch den Flüchtigen im Nahbereich rasch festnehmen.

Die Männer werden sich wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen. Laut Gesetz kommt eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr auf sie zu.