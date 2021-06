Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Auerbach. Am Sonntag um kurz nach 13 Uhr meldete eine Anwohnerin aus der Franz-Schubert-Straße einen Verkehrsunfall an der Einmündung in die Darmstädter Straße. Ein zehnjähriger Junge aus der Nachbarschaft war mit seinem Fahrrad die abschüssige Franz-Schubert-Straße hinuntergefahren und hatte dabei seinen sechsjährigen Bruder hinten auf dem Fahrrad dabei.

Sie fuhren laut Polizeiangaben nahezu ungebremst auf der Straße in den Einmündungsbereich und stießen dort mit einem Auto zusammen. Die 18-jährige Autofahrerin aus dem Lautertal war auf der Darmstädter Straße in Richtung Bensheim unterwegs. Die Brüder stürzten.

Der Sechsjährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Sein älterer Bruder kam leicht verletzt mit Schürfwunden davon. Im Einsatz war unter auch die Feuerwehr Auerbach, die unter anderem die Landung des Hubschraubers im Weiherhausstadion absicherte. pol