Bensheim. Die Bensheimer Sozialdemokraten läuten den Schlussspurt des Kommunalwahlkampfes ein. Am Samstag (13.) ist die SPD noch einmal mit zwei Infoständen präsent, soweit dies die Wetterlage zulasse, heißt es in einer Pressemitteilung. „Selbstverständlich werden die einschlägigen Hygienevorschriften strengstens beachtet.“

Die Info-Stände werden jeweils von 10 bis 13 Uhr vor dem Haus Fleck in der Fußgängerzone sowie bei Edeka Merz in der Wilhelmstraße in Auerbach eingerichtet. Landratskandidat Karsten Krug wird in Bensheim zeitweise anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen, schreibt die SPD weiter. Grundsätzlich werden die Info-Stände kontaktlos organisiert. Das Informationsmaterial liegt auf Tischen aus. red