Bensheim. Nach den guten Erfahrungen der vorangegangenen Wochen setzt die SPD die Reihe ihrer Info- Stände im Vorfeld der Kommunalwahl am 14. März fort, schreibt die Partei.

Am Samstag (6.) sind die Sozialdemokraten in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone in Bensheim vor dem Haus Fleck sowie beim Edeka-Markt Merz in der Wilhelmstraße in Auerbach präsent, heißt es in der vom örtlichen Parteivorstand herausgegeben Pressemitteilung weiter.

Flyer und Wahlprogramm

Flyer sowie das Wahlprogramm liegen auf Tischen aus und können mitgenommen werden. Für Fragen stehen Ansprechpartner der Partei unter Beachtung der Abstandsregeln bereit. Selbstverständlich würden die einschlägigen Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes bezüglich der Hygieneregeln genauestens beachtet.

Interessierte Bürger können sich auch unter www.spd-bensheim.de informieren oder die einzelnen Materialien herunterladen, schreibt der Vorstand der Bensheimer SPD abschließend. red