Zwei Einbrüche in Auerbach

Auerbach. Am Freitag (9.), in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und Mitternacht, stiegen bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Täter kamen über den Balkon ins Innere und durchsuchten anschließend zahlreiche Schubladen und Schränke. Ihnen fielen hierbei laut Polizei diverse Schmuckstücke in die Hände.

Gegen 15.30 Uhr wurde zudem bemerkt, dass unbekannte Ganoven in der Saarstraße ihr Unwesen trieben. Die Täter gelangten über eine aufgebrochene Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung und suchten dort nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. pol