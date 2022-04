Die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main verabschiedete am Donnerstag am Standort in der Werner-von-Siemens-Straße 30 die zwei langjährigen Mitarbeiter Hans-Dieter Schaaf und Achim Tremper in den Ruhestand.

Nach Jahrzehnten treuer Mitarbeit steht nun für die beiden ein neuer Lebensabschnitt an. Sie begannen damals ihre Tätigkeit beim BBZ Bensheim (Berufs- und Bildungszentrum) der

...