Zwei Absagen im Parktheater Bensheim

Bensheim. Weitere Kulturveranstaltungen in Bensheim sind nun wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie abgesagt werden. Konkret betrifft es die Nacht der Musicals am 7. Januar im Parktheater sowie Night oft the Dance am 1. Februar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Aufgrund der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Virus ist die Durchführung von Veranstaltungen bis Ende Februar nicht gesichert“, teilte die veranstaltende Agentur mit.

Bereits gekaufte Tickets können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. red