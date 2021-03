Bensheim. Zwischen dem 15. und 28. März findet deutschlandweit rund um den Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März eine Vielzahl an Aktivitäten und Veranstaltungen statt, mit denen Solidarität mit den Gegnern und Opfern von Rassismus zum Ausdruck gebracht wird. Im Rahmen dieser Internationalen Wochen gegen Rassismus wollen auch die Akteure in Bensheim ein Zeichen setzen und luden aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten in Zeiten der Pandemie zu einem Pressegespräch in das Marokkanische Kulturzentrum an der Nibelungenstraße ein.

Hausherr Mostafa Ben-Et-Taleb, Vorsitzender der Marokkanischen Kulturgemeinschaft, hieß dazu auch die Vorsitzende des Bensheimer Ausländerbeirates, Yvonne Dankwerth, sowie den Bensheimer Integrationsbeauftragten Manfred Forell willkommen. Er machte eingangs darauf aufmerksam, dass das vor über einem Jahr bezogene neue und eigene Domizil des Kulturvereins sowohl eine religiöse als auch soziale Einrichtung sei, wobei beides in der islamischen Religion nicht voneinander zu trennen sei.

Bezug nehmend auf den rassistischen Anschlag in Hanau, der sich vor wenigen Wochen jährte, machte Ben-Et-Taleb deutlich, dass die Opfer nicht vergessen seien, sondern das ganze Jahr und nicht nur an einem bestimmten Tag an sie gedacht werde.

Die marokkanische Kulturgemeinschaft beherberge viele Nationalitäten unter ihrem Dach, auch Deutsche, und man fühle sich als Teil der Stadt Bensheim hier auch sehr wohl, sprach er die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren der Stadt an, wie beispielsweise dem Ausländerbeirat und dem Integrationsbeauftragten. Mit ihnen gemeinsam wolle man zu einem friedlichen Zusammenleben aufrufen und sich gegen Gewalt aussprechen. „Bei Gewalt hört das Verständnis auf“, akzeptiere er keine Art von Gewalt, egal gegen wen, so der Gemeindevorsitzende.

Unterstützt wurde er in diesem Statement auch von Yvonne Dankwerth. Als Vorsitzende machte sie deutlich, dass der Ausländerbeirat sich für die Interessen aller Nationalitäten einsetze und für ein respektvolle Miteinander eintrete. Hass und Gewalt dürften keinen Platz in der Gesellschaft haben, forderte sie auf, eine klare Haltung für Demokratie statt Ausgrenzung zu zeigen, die insbesondere in Kommunen immer wichtiger werde. „Wir dürfen das Klima der Empörung nicht einfach hinnehmen“, forderte sie ein klares Nein anstelle des Wegschauens.

Auch der Ausländerbeirat habe den Opfern von Hanau gedacht – wegen Corona nicht mit einer Kundgebung, aber mit Blumen und Kerzen vor dem Rinnentor.

Tat von Hanau kein Einzelfall

Der städtische Integrationsbeauftragte Manfred Forell erinnerte an seine Ausführungen zum Thema Rassismus vor wenigen Wochen vor Vertretern der Kulturgemeinschaft und stellte fest, dass die Tat von Hanau kein Einzelfall sei. Sie reihe sich ein in eine Reihe von rechtsterroristischen Gewalttaten, wie der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten oder der Anschlag auf die Synagoge in Halle. All das sei ein Zeichen dafür, dass Rassismus in unserer Gesellschaft allgegenwärtig sei. Die Tat von Hanau zeige aber auch, dass es eine Welle der Solidarisierung mit den Betroffenen gebe. Das sei etwas Neues, ebenso die Tatsache, dass Rassismus als entscheidendes Motiv benannt werde.

Dieses Zusammenstehen sei auch dringend notwendig, verwies Forell auf eine Aktion der Stadt, die sich einer Initiative des Landes angeschlossen habe und ein Konzept der Vielfalt und Integration zu erarbeiten. Um miteinander in Frieden leben zu können, sei es wichtig, dass alle kulturellen und religiösen Gemeinschaften zusammenarbeiten und dass die Mehrheitsgesellschaft bereit ist, das auch zu tun und nicht nur erwartet, dass andere sich integrieren. Auch gehe es darum, dass alle der Gewalt abschwören und sich einig sind, dass Gewalt nie eine Lösung sein kann.

„Das muss uns leiten, dann kommen wir auch zu einem wirklich guten Miteinander, das dann mehr dem Wort Inklusion als Integration entspricht“, dankte Forell der marokkanischen Kulturgemeinschaft, die diese Ziele seit Jahren vertrete.

Natürlich war auch die Kulturgemeinschaft in ihrem sozialen und religiösen Wirken von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Das betraf nicht nur die im vergangenen Mai geplante Einweihungsfeier des neuen Domizils, von der man hofft, sie in diesem Jahr nachholen zu können. Auch das Opferfest konnte wegen der zahlreichen Anfragen nicht in den Räumen an der Nibelungenstraße abgehalten werden. Hier dankte Ben-Et-Taleb für die Unterstützung durch die Stadt, die für das gemeinsame Gebet den Festplatz am Berliner Ring zur Verfügung stellte. Das könnte im Bedarfsfall vermutlich auch für den bevorstehenden Fastenmonat Ramadan ermöglicht werden, räumte Forell ein.

Zwangsläufig hat sich die vom Vorsitzenden ehrenamtlich geleistete Sozialarbeit digitalisiert und man ist verstärkt zur Telekommunikation gewechselt. So wurde auch das Pressegespräch aufgenommen und über den YouTube-Kanal „MKZ B” ausgestrahlt. Auch wenn vieles nicht möglich gewesen sei, so habe man dennoch viel Beratungs- und Aufklärungsarbeit geleistet und eigentlich mehr zu tun gehabt. Auch die Netzwerkarbeit habe weiter stattgefunden.

Teil der Netzwerkarbeit ist beispielsweise auch Karin Bormann vom Babbeltreff im Integrationszentrum an der Hauptstraße 53, auf die Yvonne Dankwerth hinwies. Neben den Informationen in ihrer monatlich herausgegebenen „Lesezeit“ habe Karin Bormann auch eine Corona-WhatsApp-Gruppe installiert und biete damit insbesondere auch Geflüchteten einfach verständliche Informationen zur Pandemie.

Dank einer inzwischen abgeschlossenen Spendenaktion konnte die Kulturgemeinschaft jetzt auch den neuen Teppichboden für das Kulturzentrum in Auftrag geben. Der in einem modernen orientalischen Design gestaltete Bodenbelag wird in der Türkei angefertigt und kann etwa in vier Wochen verlegt werden.