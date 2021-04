Bensheim. Die Zeit seit der Kommunalwahl, bevor die neue Stadtverordnetenversammlung zum ersten Mal tagt, nutzt die CDU für eine Reihe von Gesprächen mit den anderen Fraktionen. Über einen Zwischenstand beraten die Christdemokraten bei ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (13.).

Zeigen soll sich, wie die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren gestaltet werden kann. Die Sachthemen, also die aktuellen Herausforderungen, stehen laut CDU im Mittelpunkt. Große Projekte lassen sich nach Meinung der Christdemokraten am ehesten verwirklichen, wenn sie eine stabile Unterstützung von der Planung bis zur Umsetzung haben.

Wie Vorsitzender Tobias Heinz mitteilt, findet die Fraktionssitzung um 19 Uhr wieder als Videokonferenz statt. red