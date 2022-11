Zum letzten Mal ein Bolivien-Kalender

Bensheim. „Das Beste . . . zum Schluss“. Der Titel des neuen und zugleich letzten Kalenders des Bensheimer Hilfsvereins Inti Runa könnte treffender kaum sein: Mit dieser 25. Auflage endet eine Ära, denn längst gehört der Kalender schon seit vielen Jahren zu einem beliebten Geschenk an Weihnachten.

Der Untertitel des Kalenders – der gewohnt farbenfroh daherkommt – macht aber klar, dass Inti Runa seine Unterstützung für Bolivien auch zukünftig fortführen wird.

Alles begann mit einer Reise: 1979 war Ludwig März zum ersten Mal in Bolivien unterwegs. Er lernte dort die Lebensfreude der Menschen, aber auch Armut, Not und Elend kennen. Ludwig März fasste den Entschluss, sich für die Menschen in Bolivien zu engagieren. Eine Idee war geboren! Zusammen mit Freunden gründete er den Hilfsverein Inti Runa. Das war 1993 und Inti Runa soll es noch lange geben.

Die Gründe, warum die Kalenderaktion beendet wird, sind vielfältig: Einerseits werden Reisen nach Bolivien immer beschwerlicher, das Fotografieren von Menschen wird zunehmend kompliziert. Auf der anderen Seite spielen organisatorische Veränderungen bei den Projekten eine Rolle.

Kinderheim wird geschlossen

So wird zum Beispiel das Kinderheim „Tres Soles“ in Cochabamba Ende 2022 geschlossen. Der Gründer und Leiter des Projektes, Stefan Gurtner, wird nach vielen Jahren des Engagements für Kinder und Jugendliche das Kinderheim schließen. Das dazugehörige Lehrlingsheim, in dem Auszubildende wohnen, wird Ende 2024 zurück an den Jesuiten-Orden gehen, aus dem es vor vielen Jahren hervorgegangen ist. Die jahrelangen Schikanen der Behörden bei Genehmigungen und Auflagen haben Gurtner zu diesem Schritt gezwungen.

Veränderungen gab es auch beim Kinderheim „Oqharikuna“ in Sucre. Dessen Leiterin Brigitte Pleyer hatte ihren Ausstieg aus dem Projekt aus Altersgründen lange angekündigt und aufgrund der Corona-Lage vorgezogen. Ihr langjähriger Mitarbeiter Gonzalo Miranda hat mit einem weiteren Mitarbeiter das Ruder übernommen. Die Zuversicht ist groß, dass die neue Leitung das Projekt ganz im Sinne von Brigitte Pleyer weiterführen wird.

Das dritte von Inti Runa unterstützte Projekt ist „Arco Iris“, die Kinderheime und das Krankenhaus von Pfarrer Neuenhofer in La Paz. Er wird in Kooperation mit dem Aachener Sternsinger Missionswerk nach Möglichkeiten suchen, wie seine Einrichtungen in eine gesicherte Zukunft geführt werden können.

Das vierte Projekt ist die „Taller Protegido“, eine Werkstatt in Sucre, in der benachteiligte Menschen, meist mit Down-Syndrom, betreut und gefördert werden. Leiterin und Initiatorin Almut Reeh genießt seit Jahren volles Vertrauen und wird auch zukünftig von Inti Runa unterstützt.

Mit dem Kalender endet nun aber eine Erfolgsgeschichte. Insgesamt hat Inti Runa rund 780 000 Euro an die Projekte in Bolivien gespendet, der größte Teil der Spenden stammt aus der Kalenderaktion. Die neue Auflage zeigt die schönsten Aufnahmen von vielen Reisen nach Bolivien. Das Beste also zum Schluss.

Ab sofort gibt es den neuen Kalender für das Jahr 2023 gegen eine Spende von 25 Euro. Ludwig März, im Hauptberuf Fotograf, ist regelmäßig nach Bolivien gereist und hat die besten Motive für den Kalender ausgewählt. Da auch die Reisekosten privat getragen wurden, fließt jeder Euro zu den Hilfsprojekten in Bolivien.

Der Kalender ist in der Tourist-Info in Bensheim (Hauptstraße 53) erhältlich. Spendenquittungen werden – auf Anfrage – per Post zugestellt. red