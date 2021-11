Zum Abschluss ans Lagerfeuer

Bensheim. Die Wander-Abteilung der SSG war bei ihrer jüngsten Tour in Bensheim unterwegs und erwanderte einen kleinen Teil des Burgensteigs. Der Weg verlief auf kleinen, zum Teil recht steilen Pfaden hinauf bis zum Bismarckturm auf dem Hemsberg. Nach einer ausgedehnten Rast am dortigen Spielplatz ging es wieder hinunter und in einem großen Bogen um den Hemsberg herum.

Aufeinem teils verwilderten privaten Grundstück erwartete die Wanderer dann ein prasselndes Lagerfeuer sowie ein bereits angefeuerter Schwenkgrill. Nach Lust und Laune konnten jetzt alle selbst mitgebrachten Leckereien auf den Schwenkgrill gelegt werden. Bei Glühpunsch und warmem Apfelsaft hatten alle Teilnehmer viel Spaß.

© SSG

Die Jahresabschluss-Tour der Gruppe „Draußen mit Kindern“ findet am Sonntag, 19. Dezember, statt. Weitere Informationen bei SaschaBeckmann (info@outdoor.ssg-bensheim.de) und auf der SSG-Homepage. Gäste sind wie immer willkommen. red/Bild: SSG