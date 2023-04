Zukunfts-Workshop und Hessentag

Bensheim. Insgesamt positiv fiel in der jüngsten Vorstandssitzung des BdV-Ortsverbandes Bensheim die Nachlese der im vergangenen Monat im Hotel Felix veranstalteten Europäischen Tafelrunde aus. Bei den rund 60 Teilnehmern war die informative wie unterhaltsame Veranstaltung auf ein positives Echo gestoßen.

Auch hatte sich für den Veranstalter dank der Unterstützung durch das Land Hessen und den Referenten Christiean Wagner nur ein kleines und leicht zu tragendes Defizit ergeben. Das bestärkte den Vorstand um Vorsitzende Brigitte Sattler darin, diese Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr fortzusetzen. Ausdrücklichen Dank sagte Sattler den Vorstandsmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung in der Vorbereitung und am Abend der Veranstaltung.

Vorgelegen haben dem Vorstand eine Reihe von Terminhinweisen und Veranstaltungen. Dazu gehörte auch der am vergangenen Samstag erfolgte Landesverbandstag des BdV Hessen in Wiesbaden, an der seitens des Ortsverbandes Bensheim aus Termingründen keine Beteiligung möglich war.

An der Eröffnungsveranstaltung für den vom Land Hessen geförderten Schwerpunktbereich „Historische Erinnerung und kulturelles Erbe: Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen seit 1945“ an der Justus-Liebig-Universität Gießen will der stellvertretende Vorsitzende des Bensheimer BdV, Kristian Hahn, aber teilnehmen.

Es handelt sich dabei um ein bis 2026 gefördertes gemeinsames Projekt der Universität und des Herder-Instituts für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, in dessen Rahmen die Integration von Flüchtlingen, Vertriebenen und Spätaussiedlern nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht wird.

Weitere Terminhinweise betrafen den Zukunfts-Workshop „Wir können Europa!“ mit der Bergsträßer Jugend am 3. Mai im Haus am Maiberg in Heppenheim im Rahmen der Europa-Wochen sowie der Große Brauchtumsnachmittag beim Hessentag in Pfungstadt.

Auch aus terminlichen Gründen wird der BdV-Ortsverband seine diesjährige Mitgliederversammlung mit der Weihnachtsfeier zusammenlegen und über den genauen Termin rechtzeitig informieren. Die nächste Sitzung des Vorstandes ist am 15. Mai im Nebengebäude des Franziskushauses an der Obergasse geplant. Beginn ist um 14 Uhr, Gäste sind willkommen. red