Bensheim. Ein Gedenkstein am Kirchberg erinnert an die Ermordung von zwölf Männern und Frauen am 24. März 1945. Wenige Tage vor Kriegsende trieben Beamte der Gestapo-Dienststelle in Bensheim 14 Menschen vom damaligen Bensheimer Untersuchungsgefängnis in der Wilhelmstraße bis kurz unterhalb der Kirchbergspitze.

AdUnit urban-intext1

Dort erschossen sie den jüdischen Bürger und im Ersten Weltkrieg mehrfach ausgezeichneten Sanitätssoldaten Erich Salomon, die zum Katholizismus konvertierte Rosa Bertram, den „Fahnenflüchtigen“ Walter Hangen, alle drei aus Worms, die Jüdin, mit einem Christen verheiratete Lina Bechstein aus Kriegsheim, den Holländer Frederik Roolker, die Kriegsgefangenen Lothaire Delaynay und Eugène Dumas aus Frankreich, den Kommunisten Jakob Gramlich aus Bonsweiher sowie drei weitere Opfer, die nicht identifiziert werden konnten.

Der aus Polen stammende Zwangsarbeiter Johann Goral überlebte die Mordaktion schwer verletzt. Gretel Maraldo aus Offenbach, die sich einer jugendlichen Widerstandsgruppe angeschlossen hatte, unternahm einen Fluchtversuch und wurde hierbei erschossen. Alex Romanow aus Russland gelang die Flucht.

Die Geschichtswerkstatt Jakob Kindinger erinnert alljährlich im März an diese Gräueltaten auch in Erinnerung und Mahnung an die Worte des früheren Bürgermeisters Kilian anlässlich der Einweihung des Gedenksteines 1954, „dass wir denen nacheifern müssten, die Menschenwürde und Menschenrechte verteidigen“.

AdUnit urban-intext2

Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen kann dieses Jahr nicht wie in den vergangenen Jahren ein öffentliches Gedenken erfolgen. Die Geschichtswerkstatt lädt deswegen ein, sich an der Aktion „IRemember Wall“ der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zu beteiligen.

Auf der Seite „IRemember Wall“ kann der eigene Name per Zufall mit dem Namen eines Holocaust-Opfers aus Yad Vashems zentraler Datenbank (der Namen der Holocaust-Opfer) verbunden werden und beide erscheinen zusammen auf der „IRemember Wall“. Möglich ist auch, einen speziellen Namen, mit dem man auf der Wall verbunden werden möchte, zu wählen.

AdUnit urban-intext3

Den Zugang zu dieser Datenbank erhält man unkompliziert über die Web-Seite der Geschichtswerkstatt: http://www.geschichtswerkstatt-kindinger.de/ Die Beteiligung ist kostenfrei.

AdUnit urban-intext4

Ähnlich wie die Geschichtswerkstatt die Opfer der Kirchbergmorde nicht in Vergessenheit geraten lassen will, geht es auch bei diesem Projekt darum, den Opfern einen Namen zu geben. „Wir wollen den Opfern ihre Identität und Würde zurückgeben“, betont Peter Kalb, Vorsitzender der Geschichtswerkstatt. Angesichts der unfassbaren, abstrakten Zahl der Opfer helfe die Auseinandersetzung mit dem Schicksal des einzelnen Opfers, die Dimension des Leids zu begreifen.

Wer mehr über die Schicksale der Opfer der Kirchbergmorde erfahren will, kann diese in der Broschüre „3 Tage fehlten zur Freiheit“ von Fritz Kilthau und Peter Krämer nachlesen. red