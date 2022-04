Zufahrt zur Marienkirche in Schönberg gesperrt

Schönberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen lädt an den Osterfeiertagen zu Gottesdiensten in der Trauerhalle des Friedhofs Schönberg ein. Grund ist die Baustelle „Im Rosengrund“, wodurch die Marienkirche nicht zu erreichen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An Karfreitag, 15. April, findet der Abendmahlsgottesdienst um 9.30 Uhr statt. Der Festgottesdienst zum Ostersonntag, 17. April, wird ebenfalls um 9.30 Uhr gefeiert. Beide Gottesdienste werden geleitet von Pfarrerin Uta Voll, die musikalische Begleitung hat an der Orgel Frank Karnstedt. Bis zur Beendigung der Baustelle werden auch die weiteren Gottesdienste in der Trauerhalle stattfinden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2