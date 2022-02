Zocken mit Wasser und Brot

Bensheim. Im Rahmen von „BibCube“ – der Veranstaltungsreihe rund um Gaming, MINT und neue, digitale Technik – lädt die Stadtbibliothek für Dienstag (15.) ab 16 Uhr interessierte Technikbegeisterte im Alter von sieben bis zwölf Jahren zu einem Experiment ein.

Mit Controller, Maus und Tastatur oder Touchscreen ein Videospiel zu steuern, ist für die meisten mit Sicherheit die bequemste und bekannteste Art zu zocken. Doch das Ganze mit einem Stück Brot und einem Glas Wasser zu versuchen, dürfte selbst für die besten Gamer eine neue Herausforderung sein.

Dabei werden Wasser und Brot mit Hilfe einer bestimmten Platine an den Computer angeschlossen. Sobald ein Stromkreislauf gebildet ist, simuliert dies einen Tastendruck an den PC: Das Brötchen ersetzt dann die Leertaste, die im Videospiel zum Springen verwendet wird. Mit dem Glas Wasser läuft man nach vorne – alles was man braucht, um „Super Mario“ zu spielen.

Diese besondere Steuerungsart kann eine geschlossene, angemeldete Gruppe – zum Beispiel Geschwister, Freunde – oder eine Person alleine zu jeweils 20 Minuten in der Stadtbibliothek am Dienstag ausprobieren.

Die Anmeldung erfolgt vorab per E-Mail an bibliotheksservice@bensheim.de. Weitere aktuelle Infos online unter https://webopac.winbiap.de/bensheim/index.aspx. ps