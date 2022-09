Zivilcourage fördern

Bensheim. In Zeiten globaler Krisen und wachsender Demokratieskepsis ist die Gesellschaft mehr denn je gefordert, sich im Umgang mit Konflikten einer Vielzahl an Herausforderungen zu stellen, um freiheitlich-demokratische Wertevorstellungen zu schützen.

Solidarität, Zivilcourage, kollektive Verantwortung und soziale Gerechtigkeit sind dabei die zentralen Bestandteile eines demokratischen Miteinanders. Um den Gedanken der Demokratie und Zivilcourage in Bensheim zu stärken und zu fördern, hat die Stadt gemeinsam mit dem Verein Fabian Salars Erbe zum „Runden Tisch“ eingeladen.

Heute erstes Treffen

Das erste Treffen findet am heutigen Mittwoch (28.) statt. Die Idee der Organisatoren ist es, eine Plattform zu etablieren, auf der sich Institutionen, Organisationen und engagierte Menschen in Bensheim in Bezug auf ihre Erfahrungen austauschen können. Der „Runde Tisch“ soll das „Wir“ der Bensheimer Gesellschaft spiegeln und die Möglichkeit bieten, essentielle Fragen zu diskutieren: Wie kann die Bensheimer Zivilgesellschaft an den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen wachsen und wie kann Zivilcourage die Basis für eine engagierte Vernetzung sein, so dass die Bürger die Sicherheit, den Mehrwert und die Stärke eines demokratischen Systems erfahren und daran teilhaben?

Dabei sollen möglichst viele Akteurinnen und Akteure eine Rolle spielen und Teil des Bündnisses werden, um die komplexen Themen wie Rassismus, Demokratiefeindlichkeit und Stärkung der Zivilgesellschaft zu diskutieren – mit dem Ziel, eine sichtbar vielfältigere und gerechterer Gesellschaft zu schaffen.

Bei Interesse: Jochen Scharschmidt (Team Allgemeine Sicherheit und Ordnung), Telefon 06251/14205, Mail: jochen.scharschmidt@bensheim.de ps