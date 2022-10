Bensheim. Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Mittwochabend (05.10.) und Donnerstagabend (06.10.) Zugang in eine Gaststätte in der Zeller Straße in Bensheim verschafft. Im Lokal hebelten die ungebetenen Besucher anschließend einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten darin befindliches Geld und Zigaretten. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1500 Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.