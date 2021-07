Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bensheim. Am Montag, 19. Juli, wurde um 17.47 Uhr in der Konrad-Adenauer-Str. 31 in Bensheim ein neuwertiger weißer PKW Seat Arona beschädigt.

Laut Polizeibericht streifte ein roter Pkw beim Vorbeifahren die komplette Fahrzeugseite des geparkten Seat und verursachte damit einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Verursacher flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Auto in kräftigem Rot

Gesucht wird nun ein Pkw in kräftigem Rotton, bei dem die Kappe des Außenspiegels fehlt und der im Seitenbereich oder am Kotflügel mit Stoßstange beschädigt ist. Der Außenspiegel besitzt keinen eingebauten Blinker, heißt es im Polizeibericht. pol