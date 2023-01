Bensheim. Am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen Opel Astra, der in der Odenwaldstraße auf Höhe der Hausnummer 6 am Fahrbahnrand abgestellt war.

Beschädigt wurden die Fahrertür sowie die hintere Tür der Fahrerseite. Nach ersten Einschätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/84680 entgegen. pol