Bensheim. Am 23. November gegen 13 Uhr kam es in Bensheim in der Bismarckstraße, kurz vor der Einmündung zur Roonstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem gelben Pritschenwagen und einem, am Straßenrand geparkten Pkw. Das teilte die Polizei erst an diesem Sonntag mit.

Ein Zeugen soll den Verkehrsunfall beobachtet haben. Dieser oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bensheim unter der Telefonnummer 06251/846840 zu melden. pol